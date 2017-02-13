Под Белгородом семью взяли в заложники

В доме №48 по улице Победы в городе Губкино Белгородской области мужчина захватил в заложники семью, передает "БелПресса". На месте происшествия работает оперативный штаб. Полицейские и сотрудники Росгвардии ведут переговоры с преступником. По предварительным данным, ранее он попадал в поле зрение правоохранительных органов из-за употребления наркотиков.