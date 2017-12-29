В Перми загорелся вертолетный завод

В Перми утром 29 декабря произошел крупный пожар. Огонь возник на территории вертолетного завода "Редуктор-ПМ".
"К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей", – сообщили URA.RU в местном управлении МЧС. Спасателям удалось справиться с огнем, пострадавших нет.
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