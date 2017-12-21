Загадочное убийство россиянина попало на видео

Видео драки с летальным исходом попало в Сеть. Трое прохожих насмерть забили молодого человека.

Судя по кадрам с камеры наблюдения, установленной на входе в подъезд, мужчина не мог попасть домой. Он подошел к машине и несколько раз посигналил, после чего вернулся к двери. Резкие звуки привлекли внимание трех проходивших мужчин, которые подошли к автомобилисту. Видимо, они хотели выяснить, что заставило молодого человека поднимать шум.

После непродолжительного разговора все четверо обнялись, и трое мужчин собрались было уходить, но пытавшийся попасть в подъезд молодой человек достал из кармана нож-"бабочку" и направился к компании. Завязалась драка, в ходе которой автомобилист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Трое местных жителей задержаны полицией. Что заставило погибшего провоцировать компанию до сих пор не известно.