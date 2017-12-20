Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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На шахте в Кузбассе произошло обрушение

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Днем 20 декабря на шахте "Есаульская" в Кузбассе случился обвал породы. Внутри в момент аварии находились порядка 100 человек.

На месте случившегося работают экстренные службы, передает "Газета.ru". По предварительным данным, 95 горняков были эвакуированы, трое остаются заблокированы, сообщает РИА ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Автор: Евгений Мышко20 декабря 2017, 18:02

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