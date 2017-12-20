На шахте в Кузбассе произошло обрушение

Днем 20 декабря на шахте "Есаульская" в Кузбассе случился обвал породы. Внутри в момент аварии находились порядка 100 человек.

На месте случившегося работают экстренные службы, передает "Газета.ru". По предварительным данным, 95 горняков были эвакуированы, трое остаются заблокированы, сообщает РИА ФАН со ссылкой на РИА Новости.