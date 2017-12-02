При пожаре под Калугой сгорела семья с детьми

При пожаре в частном доме в селе Оболенском Калужской области сгорела семья из семи человек, передает Life.ru. Сообщается о семи жертвах. Погибли глава семейства Надежда, 1953 года рождения, и четыре ее сына: Андрей (1973 года рождения), Владимир (1975 года рождения), Юрий (1976 года рождения) и Максим (1981 года рождения), а также две маленькие дочери Юрия 2015 и 2016 года рождения. Спасатели разбирают завалы. Устанавливается причина возгорания.