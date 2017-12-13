Агрессивная кассирша напала на покупателя

Неправильный ценник спровоцировал настоящий скандал в одном из супермаркетов подмосковного Домодедово. Кассирша кричала, дралась и даже срывала с себя одежду.



Местный житель пришел в магазин купить губку для обуви. На кассе ему пробили покупку, но в чеке значилась сумма, отличная от заявленной на ценнике. Покупатель попросил вернуть ему деньги и пробить товар по указанной стоимости. Внезапно кассир вскочила и начала кричать на покупателя. Она сорвала с себя фирменную футболку магазина и ударила мужчину, передает "Московский Комсомолец".

После инцидента сотрудница супермаркета покинула рабочее место. Утихомирить женщину удалось только администратору. Однако кассирша пробила покупателю товар по старой цене, а он написал на нее жалобу.