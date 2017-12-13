Агрессивная кассирша напала на покупателя
Местный житель пришел в магазин купить губку для обуви. На кассе ему пробили покупку, но в чеке значилась сумма, отличная от заявленной на ценнике. Покупатель попросил вернуть ему деньги и пробить товар по указанной стоимости. Внезапно кассир вскочила и начала кричать на покупателя. Она сорвала с себя фирменную футболку магазина и ударила мужчину, передает "Московский Комсомолец".
После инцидента сотрудница супермаркета покинула рабочее место. Утихомирить женщину удалось только администратору. Однако кассирша пробила покупателю товар по старой цене, а он написал на нее жалобу.
Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося
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