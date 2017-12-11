Под Москвой 88-летний ветеран 7 дней ждал госпитализации и умер

В подмосковном Орехово-Зуеве 88-летний ветеран Великой Отечественной войны семь дней просил медиков о помощи. Как установили следователи, мужчина обращался в городскую больницу с жалобами на заболевание. Врачи не принимали необходимые меры, при этом состояние пенсионера ухудшалось.

Только спустя неделю мужчину в карете скорой помощи доставили в реанимацию, где он и скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.