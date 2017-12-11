Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры

В Калининграде разоблачили брачного афериста. Как установили правоохранители, 61-летний мужчина женился на 91-летней пациентке психбольницы, чтобы завладеть ее квартирой, пишет Eg.Ru.

Церемония бракосочетания состоялась летом 2017 года. Однако новоиспеченный муж не исполнял свои супружеские обязанности, кроме того, мужчина продолжал жить со своей бывшей супругой. В связи с установленными обстоятельствами в суд направлено исковое заявление о признании заключенного брака недействительным.