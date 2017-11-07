На Урале пациент умер на пороге больницы

У здания городской больницы №24 на Рижском переулке в Екатеринбурге погиб мужчина, передает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что он уже успел посетить травмпункт и шел домой, однако буквально на пороге медицинского учреждения неожиданно упал. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего. Эксперты намерены не только выяснить причину смерти мужчины, но и дать оценку своевременности оказания ему необходимой помощи.