Под Москвой мужчина 6 лет держал взаперти семью и избивал жену

В Подмосковье мужчина шесть лет держал в плену свою жену Лилию и детей. О преступлении стало известно, когда ей удалось вызвать полицию.

Она познакомилась с будущим тюремщиком на специальном сайте для мусульман. Свои отношения молодые люди никак не оформляли. Пара заключила никях – исламский брачный договор по правилам шариата. После этого они съехались, завели четырех детей, и жизнь девушки превратилась в ад, сообщает Telegram-канал Mash.

"Он запирал нас, выходить было нельзя, младшая дочь видела улицу раз в жизни", – рассказала Лилия. "Он бил меня ногами и палками и говорил сыну "вот, подрастешь и так же ее бей, руками, ногами, она плохая", – вспоминает женщина.

Семья жила в нечеловеческих условиях в неотремонтированной квартире без окон в подмосковном Пушкино. Младшая дочь Лилии всего раз в своей жизни выходила на улицу. Из-за длительного заточения дети отстают в развитии, не умеют говорить. В результате их мать не выдержала и тайком позвонила в МВД. Полицейские взломали дверь и вызволили семью из заточения. Сейчас Лилия и четверо детей живут в приюте. В полицию подано заявление по фактам лишения свободы, насилия и пыток.

Отметим, что это не рекордный срок заточения семьи. В Бразилии полицейские освободили женщину, которая более 20 лет находилась в плену в собственной квартире. Как выяснило следствие, в насильственном заточении женщину удерживал ее супруг. Уходя из дома, 60-летний мужчина каждый раз запирал ее. При этом ключ был в единственном экземпляре. Также супруг наглухо закрывал окна и отключал все средства коммуникации.