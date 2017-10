В Британии мужчина с ружьем захватил заложников

В развлекательном центре в британском городе Нанитон мужчина с ружьем захватил заложников, передает РИА Новости. Местная полиция подтвердила произошедшее. Никаких подробностей о ЧП не приводится. Полиция просит жителей не приближаться к опасному району.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.