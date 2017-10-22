В Британии мужчина с ружьем захватил заложников

В развлекательном центре в британском городе Нанитон мужчина с ружьем захватил заложников, передает РИА Новости. Местная полиция подтвердила произошедшее. Никаких подробностей о ЧП не приводится. Полиция просит жителей не приближаться к опасному району.
Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.— Warwickshire Police (@warkspolice) 22 октября 2017 г.
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