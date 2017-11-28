На перевале Дятлова прогремел загадочный взрыв

В горах Северного Урала, в районе печально известного перевала Дятлова, прогремел взрыв. Его происхождение пока остается неизвестным, но рассматривается и "космическая" версия.

О происшествии сообщил житель поселка Няксимволь в ХМАО Леонид Сотников, работающий смотрителем на базе геологов "Арбынья", в 100 километрах от перевала Дятлова. Оказывается, инцидент случился 12 ноября, но, поскольку на базе не ловит телефонная связь, связаться с "большой землей" ему удалось лишь сейчас.

"Я спал. В районе двух ночи услышал гул, как будто истребитель набирает форсаж. Затем – резкий хлопок. Дом тряхнуло, залаяли собаки. Я вскочил, оделся, выскочил на улицу. На юг от места нахождения базы лаяли собаки – это как раз в сторону перевала Дятлова", – цитирует Сотникова Ura.ru. Смотрителя происходящее сильно удивило, поскольку вокруг базы на сотни километров нет ничего такого, что могло бы взорваться с такой силой.

По версии Леонида, загадочный взрыв мог иметь "космическое" происхождение. В частности, он не исключил и падение метеорита. "Местные старожилы говорят, что, может, учебные пуски ракет: здесь, бывает, ступени падают отработанные", – добавил Сотников. В свою очередь руководитель поисково-спасательного отряда в Карпинске Михаил Бастрон сообщил, что в эти дни к ним не поступала никакая информация о падающих в районе Северного Урала ступенях ракет.

Ранее уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев сделал открытие, которое, как он считает, может стать большой сенсацией. На горе Холатчахль, поблизости от того места, где в феврале 1959 года погибла группа Игоря Дятлова, он разглядел обломок НЛО.