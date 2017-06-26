ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Ученый заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Технический эксперт Юрий Антипов заявил, что раскрыл тайну перевала Дятлова. По его словам, туристы погибли из-за подвижки снежно-ледового пласта в том месте, где у них была установлена палатка.
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Специалист отметил, что на самом деле в гибели туристов на Северном Урале нет "никакой мистики". Он разгадал загадку, изучив документальные снимки, которые сделали сами путешественники незадолго до трагедии. Юрий Антипов утверждает: на фотографиях видно, что альпеншток (ледоруб) и лыжи находятся в разных местах. Это свидетельствует о подвижке снежно-ледового пласта.

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"Альпеншток, воткнутый в снег перед самой ночевкой туристов, изменил свое положение относительно установленной палатки", – заявил технический эксперт. "И сдавливание палатки, как прессом, движущимся пластом снега с ледяной коркой, заставило туристов экстренно выбираться из палатки, разрезая ее", – пояснил он.

Антипов отметил, что путешественники, вероятнее всего, спали поперек палатки, головой к стенке, обращенной в сторону вершины. Поэтому когда они попытались разрезать ткань, некоторые из них получили тяжелые травмы от ледяного удара, передают "Новые Известия".

При этом эксперт подчеркнул, что "сход ледяного пласта был локальным, как раз около места вырытой ямы под палатку", в связи с чем члены поискового отряда не заметили следов подвижки. "Туристы, выкопав яму под палатку на склоне, нарушили целостность пласта, и под влиянием сильного ветра с вершины он пришел в движение. И именно поэтому найденная спасателями палатка оказалась в плотном окружении снега, хотя при установке палатки всегда выкапывается дополнительное свободное место вокруг нее. По крайней мере, для свободного входа-выхода", – считает Антипов.

Дальнейшую судьбу членов туристической группы технический эксперт описал кратко. По его словам, "травмированные и оказавшиеся полуодетыми ночью на сильном ночном морозе и в панике ушедшие вниз по склону туристы уже не смогли вернуться назад".

Напомним, девять лыжников из туристического клуба Уральского политехнического института погибли в 1959 году. Путешественники отправились на гору Холатчахль, название которой переводится как "гора мертвецов". Существуют десятки версий их смерти, в том числе и мистические.

Автор: Константин Улюкаев26 июня 2017, 11:09

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