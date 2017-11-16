Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл

Страшная авария произошла в Марий-Эл. Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом.

По предварительным данным, 14 человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе чрезвычайных ситуаций. Всего в автобусе, который следовал по маршруту Йошкар-Ола – Визимьяры, 20 посадочных мест. По информации полиции, он был целиком заполнен.

Как сообщает "Царьград ТВ", пассажиры пытались спасти детей, которые присутствовали в автобусе. В момент удара взрослые закрывали своими телами маленьких пассажиров. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать погодные условия. Весь день в республике идет сильный снег. В данный момент движение по участку трассы, на котором произошло ДТП, остановлено.

Окончательная причина расследования станет известна позже. Сейчас к расследованию трагедии подключился Следственный комитет. Как сообщает Life, ведомство начало доследственную проверку по факту столкновения пассажирского микроавтобуса и КамАЗа в Марий Эл. Руководство следственного подразделения, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия для проведения необходимых проверочных мероприятий.

Кроме сотрудников Следственного комитета, на место происшествия направлены психологи МЧС. Они готовы оказать помощь пострадавшим в автокатастрофе и семьям погибших. В медицинских службах республики сообщают о как минимум одном доставленном в больницу ребенке, передает ТАСС. "К нам поступали трое тяжёлых больных. Сейчас два человека в операционной в тяжёлом состоянии, один обследуется, он более-менее стабильный. Один ребёнок был доставлен в детскую республиканскую больницу", – рассказали в местном Минздраве.