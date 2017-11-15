Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом

Автобус с футбольными болельщиками врезался в стоявший на обочине КамАЗ на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, передает Life.ru. В салоне находились 13 человек. Пятеро погибли, в том числе двое несовершеннолетних.
По предварительным данным, водитель был трезв. Он заявил, что не заметил грузовик.
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.
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