Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом

Автобус с футбольными болельщиками врезался в стоявший на обочине КамАЗ на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, передает Life.ru. В салоне находились 13 человек. Пятеро погибли, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, водитель был трезв. Он заявил, что не заметил грузовик.