Хочу в тюрьму: сибиряк избил полицейского и решил жилищные проблемы

В Томской области 26-летний мужчина напал на полицейского, чтобы попасть в тюрьму. Житель Северска решил, что не хочет самостоятельно заниматься своим питанием и содержанием.

Как сообщается на сайте прокуратуры Томской области, молодой человек пришел в местную дежурную часть. Когда навстречу вышел полицейский, преступник со словами "Капитан, ничего личного!" дважды ударил его в лицо, а после этого попрыгал по упавшему сотруднику правоохранительных органов.

"В результате совершенного преступления у потерпевшего образовались рвано-ушибленные раны нижней губы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью", – отмечается на сайте ведомства. Обвиняемый признал вину, но это не помогло ему попасть за решетку, где тепло и кормят. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" направлено на рассмотрение в городской суд. Сибиряку грозит до десяти лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Америке. Пенсионер решил ограбить банк, чтобы сесть в тюрьму и отдохнуть от доставшей его жены. Лоуренс Риппл заявил супруге, что лучше отправится за решетку, чем останется дома. Явившись в ближайший банк, он показал кассиру бумажку с надписью "У меня пистолет, давай деньги", получил 2294 доллара, сел и стал ждать полицию.

Суд приговорил 71-летнего мужчину к шестимесячному домашнему аресту и штрафу в размере 227,27 доллара – именно столько потерял банк, отпустив в тот день сотрудников. Также "грабителя" обязали перечислить в фонд жертв преступлений 100 долларов.