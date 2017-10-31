В Орле школьники избили и ограбили прохожего

Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело по статье "Грабеж" в отношении двух 16-летних школьников, передает "Московский Комсомолец". Сообщается, что подростки подошли к местному жителю и несколько раз ударили его сперва руками, а затем стеклянной бутылкой по голове. У переставшего оказывать сопротивление мужчины школьники вытащили два мобильных телефона, после чего скрылись. Общая стоимость похищенного оценивается в 12 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Юношам грозит реальный тюремный срок.