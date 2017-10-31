В Орле школьники избили и ограбили прохожего

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Кевин Спейси совершил каминг-аут Летучая перешла на Первый канал Дом-2

Самое читаемое

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Вторник 31 октября
Лента новостей
22:00
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
21:58
В Москве две иномарки протаранили машину с мигалками (видео)
21:45
Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия
21:26
Актера Александра Балуева сняли с рейса
21:12
Билана обвинили во лжи о своем диагнозе
20:42
Избиратели дадут оценку проектам "Молодой Гвардии"
19:37
Москву парализовали девятибалльные пробки
19:09
Макрон неожиданно протянул руку России
18:55
Дочь Валерии сорвала овации в Москве
18:16
В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв
18:02
Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
17:46
Видео массового ДТП с грузовиком в Москве попало в Сеть
17:30
Голые геи добили Пьеху
17:23
Никита Белых стремительно слепнет за решеткой
17:11
Галкин дерзко высмеял Панина после тошнотворного гей-скандала
17:11
Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент
16:46
Германию спасли от теракта
16:39
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
16:39
Зюганова ждет оплеуха от Чеховой
16:23
Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели
16:16
Чубайс признался в профнепригодности
16:14
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
15:53
Советник Ельцина сбежал от Собчак из-за геев
15:41
Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве
15:36
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
15:09
Назван самый невкусный бургер в McDonald's
14:37
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
14:36
Собчак в истерике из-за бегства близких
14:23
Собянин увеличил социальные выплаты с 2018 года
14:13
У Джигарханяна объявился сын
14:09
Летучей вонзали ножи в спину на телеканале
14:02
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
13:51
Лавров оговорился по Фрейду
13:45
Москва резко ответила на антироссийский выпад Вашингтона
13:32
Кевина Спейси жестко наказали после каминг-аута
13:26
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
13:18
Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
13:09
Шурыгина показала новую грудь
13:07
Трамп заставил американцев тратить деньги на пластику
12:51
"Придумано на коленке": Собчак разочаровала советника Ельцина
12:51
Развратную звезду "Дома-2" предлагают лишить родительских прав
12:25
Потусторонние звуки из космоса напугали пользователей Сети (видео)
12:15
На Киевском вокзале в Москве нашли гранату
12:03
Лавров разгневан притеснением русских на Украине
11:47
Молодой жене Джигарханяна угрожают серной кислотой
11:47
После развода Анфиса Чехова сделала важное заявление
11:45
Политическая осень-2017
11:44
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
11:43
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
11:28
Новый iPhone стал кошмаром для Apple
11:12
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
10:50
От Собчак отвернулись близкие люди
10:48
Молния попала в самолет над Москвой
10:42
Назван доступный препарат для профилактики рака
10:40
Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга
10:37
Чубайс пообещал россиянам новый кризис
10:26
В Москве выбрали лучших танцоров
10:24
Шаляпин и Копенкина пришли на "Дом-2"
10:13
Межев: уют и роскошь Французских Альп
10:10
Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным
10:08
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
10:07
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово
10:01
Как вычислить мужскую измену
09:52
Потерявшая ребенка звезда "Ольги" ужаснула новым видео
09:49
В Москве вооруженные ножами подростки ограбили семиклассника
09:19
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
09:18
Уклоняющихся от алиментов отцов будут задерживать
08:56
В семье Кевина Спейси насиловали детей
08:48
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены
08:38
Переживший домогательства Шепелев: Меня все ненавидели
08:31
Звезда шоу "Голос" призналась в убийстве дочери
08:05
Из банкомата на западе Москвы похитили 6,5 млн рублей
08:04
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна
22:32
Прыткая жена Джигарханяна скрылась от астрономического долга
22:02
Откуда пошла мода на короткие стрижки
22:00
Любовный гороскоп на ноябрь
21:42
Алкоголик Осин сорвался из-за конкурентов Малахова
21:37
Русские оказались неуязвимы перед генетическим оружием
21:07
Муж Канаевой устроил дебош в ресторане в центре Москвы
20:51
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
20:42
Видео битвы между НЛО и военным дроном США утекло в Сеть
20:20
Борисова жестко унизила мать в эфире Первого канала
20:15
Климкину причудились российские танки в Каталонии
19:55
Путин открыл памятник жертвам репрессий
19:51
Солист "Песняров" получил страшные травмы в ДТП
19:13
На Украине размечтались о захвате Крыма Турцией
19:03
Теща Джигарханяна больна раком
18:46
Преснякова застукали с подругой жены
18:32
Как правильно выбрать репетитора для ребенка
18:26
Партийные платформы "ЕР" активизируют работу в регионах
18:23
В Киеве исчезла уникальная древняя книга
17:54
Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге
17:36
Ловкий карманник обчистил пассажиров автобуса в Москве
17:31
Почему дети бьют родителей
17:30
Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей
17:28
Вооруженный ножом мужчина взял в заложники ребенка в детском саду
17:15
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
17:01
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
16:47
Путин с фотографией Глинки в руках растрогал россиян
16:42
Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семью Фриске поставили на место
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Регионы

В Орле школьники избили и ограбили прохожего

прочитано 567 раз

Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело по статье "Грабеж" в отношении двух 16-летних школьников, передает "Московский Комсомолец". Сообщается, что подростки подошли к местному жителю и несколько раз ударили его сперва руками, а затем стеклянной бутылкой по голове. У переставшего оказывать сопротивление мужчины школьники вытащили два мобильных телефона, после чего скрылись. Общая стоимость похищенного оценивается в 12 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Юношам грозит реальный тюремный срок.

31 октября 2017, 18:50

комментарии

Политика

Макрон неожиданно протянул руку России
Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент
Лавров оговорился по Фрейду

Шоу-бизнес

В театре Джигарханяна подготовлены расстрельные списки
Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия
Билана обвинили во лжи о своем диагнозе
Возмущенный Солнцев напал на Борисову после ток-шоу

Проишествия

Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве
Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены

Lifestyle

Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
Шоу-бизнес

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала

Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом
Шоу-бизнес

Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры

Актер посягнул на собственность молодой жены
Шоу-бизнес

Рудковскую обругали за золотые трусы наследника

Пользователи Сети возмутились внешним видом мальчика
Шоу-бизнес

Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели

Блогер раскрыла секрет успеха телеведущей

Гороскоп

После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
Любовный гороскоп на ноябрь
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
Что ждет Ходченкову после рождения первенца

Фоторепортажи

Дочь Валерии сорвала овации в Москве
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Безобразия в регионах разгневали Путина
Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru