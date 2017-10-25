В Ессентуках полицейские попали под обстрел

В региональном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что полицейские Ессентуков стали жертвами вооруженного нападения. По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел, когда стражи порядка остановили двух мужчин для проверки документов. Они открыли огонь по полицейским, завязалась перестрелка, в ходе которой один из нападавших был убит, а второму удалось скрыться.

Глава пресс-службы губернатора Алексей Нос заявил, что сейчас медики оказывают пострадавшим помощь. По его словам, ситуацию взяло под особый контроль региональное управление Минздрава. По информации источника "Интерфакса" в медицинских кругах Ставропольского края, пострадавшие полицейские доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго – средней тяжести.