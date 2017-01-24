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"Читаэнергосбыт" тушит свет военным

Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Balashova
Угроза отключения электроэнергии нависла над объектами Минобороны и целыми поселками в Забайкальском крае. Энергетики заявляют о "беспрецедентных" долгах потребителей. Методы взыскания этих долгов, заявленные размеры которых вызывают большие вопросы, компания "Читаэнергосбыт" избрала привычные: незаконные отключения и громкие судебные дела.
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АО "Читаэнергосбыт" заявляет, что долги за электроэнергию в Забайкальском крае за прошедший год  выросли до "беспрецедентных" 2,3 миллиарда рублей. А договориться с должниками невозможно. Так что компания намерена активно обращаться в суд, ограничить подачу энергоснабжения предприятиям-должникам и требовать их банкротства. Подобными санкциями "Читаэнергосбыт" угрожает не только физическим лицам, но и бюджетным организациям, компаниям, обслуживающим Министерство обороны, и целым поселкам.

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Кстати, суды зачастую заканчиваются не в пользу энергетиков – но в компании об этом предпочитают не упоминать. К примеру, совсем недавно – 20 декабря 2016 года – УФАС по Забайкальскому краю вынесло решение по вопросу ограничения поставки электроэнергии на военные объекты со стороны "Читаэнергосбыт". Ведомство признало действия поставщика незаконными. Да и правительству Бурятии удалось отсудить у компании 14 миллионов рублей в пользу жителей республики: энергетики неверно рассчитали платежи за общедомовые услуги (ОДН).

Неоправданно высокие начисления привлекли внимание активистов Общероссийского народного фронта. В начале июня фронтовики решили обсудить этот вопрос с энергетиками. Однако закончилось все тем, что "Читаэнергосбыт" подала в суд еще и на активиста Любовь Цыцыктуеву. Энергетики требовали признать сведения, содержащиеся в ее докладе, недействительными и порочащими деловую репутацию ОАО "Читаэнергосбыт".

К расчету ОДН в забайкальской компании особенно творческий подход. Несмотря на судебные решения, жители продолжают получать астрономические счета за общедомовые нужды. Так, в читинском микрорайоне "Березка" в августе 2016 года граждане внезапно получили стотысячные "платежки". По версии энергетиков, жильцы 36 домов самовольно подключились к электросети. В компании не стали выяснять, кто именно не платил за электроэнергию, а распределили долг между всеми потребителями. Суд признал расчеты "Читаэнергосбыт" не соответствующими действительности. Однако настойчивые энергетики в декабре прислали жителям микрорайона новые квитанции с нереальными суммами долга.

Надо сказать, что "Читаэнергосбыт" и сама ходит в должниках. Хотя компания упорно опровергает свою задолженность перед "Бурятэнерго" – якобы, за оказанные услуги по передаче электрической энергии она  задолжала последней около 600 миллионов рублей, а не более миллиарда. Но с этим предстоит разобраться надзорным органам Бурятии, которые уже взяли дело на контроль.

Автор: Федор Лопырев24 января 2017, 12:20

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