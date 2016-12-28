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Салют загорелся в толпе зрителей
День рождения 15-летней Кристины из Таганрога чуть не закончился трагедией. Ее родители неправильно установили салют, и он начал стрелять в отмечавших праздник. Мама девушки сообщила, что никто не пострадал.
"В инструкции было написано, что нужно его воткнуть в снег или в землю, но так как ни снега не было, ни земли мы просто поставили его на асфальт", – цитирует женщину Life.ru. "Я бы хотела предупредить граждан, чтобы они не повторяли наших ошибок и не игнорировали инструкции на фейерверках", – резюмировала она.
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По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
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