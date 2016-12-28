Салют загорелся в толпе зрителей

В Таганроге фейерверк сработал в толпе людей, вместо того чтобы взмыть в небо. Это произошло из-за неправильной установки.

День рождения 15-летней Кристины из Таганрога чуть не закончился трагедией. Ее родители неправильно установили салют, и он начал стрелять в отмечавших праздник. Мама девушки сообщила, что никто не пострадал.

"В инструкции было написано, что нужно его воткнуть в снег или в землю, но так как ни снега не было, ни земли мы просто поставили его на асфальт", – цитирует женщину Life.ru. "Я бы хотела предупредить граждан, чтобы они не повторяли наших ошибок и не игнорировали инструкции на фейерверках", – резюмировала она.