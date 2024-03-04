Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 4 марта

15:58ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей 15:37Тест: какой элемент соответствует вашей личности? Огонь, Вода, Земля или Воздух? 15:30Книги для детей – 5 лучших произведений для маленьких читателей / От классики до бестселлеров 15:14Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска" 14:45"Обморок": что случилось с Петросяном после выписки из больницы 14:34Лайфхаки: как развить любознательность и стать счастливее 14:01Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание 13:33С любовью к себе – 5 простых способов сделать жизнь лучше / Берем на заметку! 13:17Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ 13:17ПРАВДА или ЛОЖЬ? Тест для любителей советского кино 13:1174-летняя жена иноагента Пугачева развлекается в Израиле под украинские песни 12:3770 лет со дня рождения Бориса Моисеева: взлеты и падения артиста, называвшего себя бриллиантом 12:26Это блюдо наладит вашу семейную жизнь: готовим куриные голени в медовом соусе 12:19Omoda S5 GT: Пора заняться спортом! 12:13"Все годы ты делал шоу за счет Оли": Погребняк упрекнула Даву в хайпе на имени Бузовой 12:06Тест по истории СССР / Ответьте правильно на 10 интересных вопросов 11:30Прилучный рассказал, как на самом деле относится к своей бывшей жене Муцениеце / Брутян в курсе? 11:19Стэйтем и Бандерас: какие западные новинки кино стали самыми просматриваемыми в феврале 11:11Влиятельный человек раскрыл причину расставания с Ивлеевой после скандальной вечеринки 10:48Увлекаетесь географией? Этот тест для вас – наберите 10 из 10 10:34Рухнувшая со сцены Орбакайте заявила, что живет в России и не планирует никуда уезжать 10:25 "Раздеваюсь каждый день": интимное признание 50-летнего холостяка Мити Фомина 09:5610 фраз для крепких и счастливых отношений / Говорите их чаще! 09:50Тест для смышленых: сможете ли вы отгадать старые русские загадки? 09:47Ольга Бузова собралась замуж: поклонники выбирают красивую дату церемонии. А кто жених? 09:20Пугачева одной фразой поставила на место своих критиков 09:08"Даже не знаю, чем я заслужила": Муцениеце поздравили с рождением дочери 09:05Что делать при аллергии: оказываем себе и близким первую помощь 06:13Где выгоднее покупать подарки к праздникам? Выбираем между онлайн– и офлайн-магазинами 03:09Можно ли навредить волосам, если мыть голову твердым шампунем? Ответ трихолога 00:32Почему очень хочется сладкого? На то есть три главных причины / Узнай прямо сейчас 21:22Кажется, что мужчина обманывает тебя? Вот как можно это понять! / Что делать, если появились подозрения? 19:35Мама стала подругой: негативная сторона тесного общения с родителями, о которой вы не знали 18:50Готовим роллы дома: c этим простейшим рецептом вы потеряете интерес к доставкам 17:23Тест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых 15:51Выбираем коврик для йоги и фитнеса / Идеальный вариант на каждый день 14:16Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 13:59Перенесшая операцию Кудрявцева столкнулась с непреодолимыми трудностями 11:51Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики? 09:15Усталость, тревога, утомляемость? Причины возникновения с точки зрения восточной медицины. Методы коррекции 06:27Стоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ 03:19Как эмоции мешают нам зарабатывать и что с ними делать? / Советы бизнес-психолога 00:13Дом мечты: купить готовый или построить самому? / Принимаем верное решение 23:14Объявлено о потере Аллы Пугачевой 22:14"Жизнь не будет прежней": перекроенная хирургами Вика Боня перестала говорить 21:41КТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат 21:18Есть 10 способов понять, что ты любишь мужчину / Эмоциональные и физиологические признаки 19:21ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ 17:35Тест: отгадайте комедии Леонида Гайдая по отзывам – пройти 14:55ВНУКИ бегут за добавкой к плите! БАЛУЮ и соседа / ЛОВИТЕ РЕЦЕПТ супа-пюре из шампиньонов с гренками
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации
136

За последние несколько лет в городе ввели в эксплуатацию почти 45 миллионов квадратных метров недвижимости.

В Москве продолжается переселение жителей из устаревшего жилья в рамках программы реновации. О достигнутых результатах мэр столицы Сергей Собянин доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, получили новое жилье или находятся в процессе переезда более 150 тысяч человек. К 2027 году новоселье справят еще 350 тысяч участников программы.

"Результаты 2023 года в Москве, я думаю, одни из самых лучших за всю современную историю. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, коммерческую недвижимость, жилищное строительство", – сказал мэр.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

За 2021-2023 годы в Москве ввели в эксплуатацию 44,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это в три раза больше, чем в 2009-2011 годах.

Около половины вводимой в эксплуатацию недвижимости составляет жилье. Также в городе активно строят социальные и коммерческие объекты, включая промышленные технопарки, офисные здания, торгово-развлекательные центры.

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве увеличилось до 228. На участках общей площадью 2,7 тысячи гектаров построят 23 миллиона квадратных метров жилья, из них 5,2 миллиона – по программе реновации.

4 марта 2024, 15:02
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал

Собянин: Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал
В перспективе там появится пересадка на Бирюлевскую линию метро. На территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) строится жилье, социальная и транспортная инфраструктура.

Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации

Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации
В программу включили еще 12 стартовых площадок. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации – переселении горожан из ветхого жилья в современные квартиры комфорт-класса.

Собянин: Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Собянин: Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"
Строительство начнется в 2025 году. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление автодороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 "Крым".

Собянин: Более 82 тыс. жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Собянин: Более 82 тыс. жителей ЮАО получат современное жилье по реновации
Для переселенцев возвели 27 домов. В Южном административном округе (ЮАО) началось заселение 25 из 27 домов, построенных по программе реновации.

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро
Станция расположена в поселении Сосенском. В Москве продолжается строительство новой, Троицкой линии метро.

ГК "КОРТРОС" призвала контролировать деятельность управляющих компаний в цифровом виде

ГК "КОРТРОС" призвала контролировать деятельность управляющих компаний в цифровом виде
Правила лицензирования управляющих компаний могут измениться. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, который отметил, что в рамках усиления контроля за УК может быть пересмотрена система лицензирования таких компаний с максимальным ужесточением контроля, правил допуска на рынок и отстранения от работы недобросовестных участников.

Выбор читателей

02/03СбтТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ 03/03ВскТест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 03/03ВскТест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых 02/03СбтОбъявлено о потере Аллы Пугачевой 02/03СбтКТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат 03/03ВскСтоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ