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Собянин: Количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Собянин: Количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228
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На участках бывших промзон строят жилье, коммерческую недвижимость и социальные объекты.

Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве продолжает расти. В 2023 году их стало 228, а общая площадь участков составила 2,7 тысячи гектаров. сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в рамках программы реорганизуются участки бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Там появляются современные кварталы с жильем, деловыми центрами, социальными объектами и производственными площадками.

"Благодаря реализации проектов КРТ москвичи получат не меньше 675 тысяч новых рабочих мест", – уточнил Собянин.

Мэр отметил, что неэффективно используемые участки становятся привлекательными для инвесторов.

По проектам КРТ в Москве появится 23 миллиона квадратных метров жилья. Из них 5,2 миллиона построят по программе реновации.

В декабре Собянин утвердил проект планировки части промышленной зоны "Алабушево" в Зеленограде. На участке площадью 10 гектаров построят производственные объекты и общественно-деловую недвижимость. Город получит еще две тысячи рабочих мест.

22 января 2024, 12:31
Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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