В ГК "КОРТРОС" заявили о наращивании объема ввода жилья согласно стратегии страны

В 2023 году в России сдали в эксплуатацию более 108 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

Средний ввод жилья на душу населения составил 0,74 квадратных метра. Плановый показатель предполагает строительства 0,82 "квадратов" на душу населения до 2030 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в некоторых регионах зафиксированы более высокие цифры.

"Это Новосибирская, Калужская области, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ленинградская область. Отличную работу также показывает Тюменская область — самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения, из года в год системно вводят жилье", – уточнил заместитель председателя правительства.

Главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" Дмитрий Железнов напомнил, что в стратегии развития строительной отрасли сделан акцент на объемах возводимого жилья. По его словам, наблюдался рост количества застройщиков и разрешений на строительство.

Железнов отметил, что "КОРТРОС" также наращивал объемы строительства и введенных площадей.

"В этом году мы сдали многоквартирные дома в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Перми исовершили рывок по всем регионам нашего присутствия", – рассказал представитель компании.

ГК "КОРТРОС" является лидером по объему ввода жилья по всем регионам присутствия. В Свердловской области девелопер ввел более 142 тысяч "квадратов", в Москве – 107 829. В столице компания входит в топ-20 застройщиков.