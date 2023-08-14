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Понедельник 14 августа

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Блиновская и отсос грязи: сантехник решил отомстить звезде

Блиновская и отсос грязи: сантехник решил отомстить звезде
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Вот тебе и марафон желаний! Каверзная история о нанятом сантехнике переходит из уст в уста. Елена Блиновская отдувается по всем фронтам.

За взлетом и падением предприимчивой блогерши наблюдала вся страна. Российская "волшебница" Елена Блиновская озолотилась, продавая свои советы по реализации мечты за большие деньги. Она сделала себе громкое имя, стала лицом светской тусовки, но задолжала государству почти 1 млрд руб. и теперь отвечает перед законом.

На фоне скандального судебного процесса всплыла неожиданная новость об услуге с недвижимостью звезды. Как передает "Радио 1", 45-летний очиститель труб решил отомстить королеве марафонов за финансовую подставу. По информации Mash, Елена Блиновская и ее муж заказали домой сантехника, но недоплатили ему за выполненную работу.

Теперь недовольный мужчина хочет добиться справедливости и 200 тысяч рублей. Он уже составлял иск в суд, чтобы блогерша раскошелилась за отсос грязи из труб. Из-за недочетов документ отклонили, но сантехник намерен подавать заявление снова.

"Царьград" напоминает, что Елена Блиновская давала интересный наказ клиенткам, которые платили ей за участие в марафоне желаний. Блогерша призывала их отпустить в небо воздушные шары, параллельно думая о своих мечтах.

Жаль, что звезда не учла вред такого "волшебного" подхода для экологии. Да и вряд ли Елена Блиновская сейчас сама пользуется этой чудо-методикой. Все-таки шары денег стоят, а ей их еще отдавать надо.

14 августа 2023, 18:01
Елена Блиновская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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