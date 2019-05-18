Обворожительная женщина-сантехник покорила мир

30-летняя Карли Гэйл родом из города Кру, что находится в графстве Чешир. Ее история началась с летней подработки: она помогала своему отцу-сантехнику по выходным. Тогда ей было всего 15 лет. Папа передал ей свое ремесло, но не ожидал, что дочка пойдет по его стопам.

Девушка окончила ремесленное училище. Тем не менее, люди часто предвзято относятся к ее работе из-за гендерных убеждений. Несмотря на мужскую профессию, Карли внимательно следит за своей внешностью. Ремесло приносит ей хороший доход – примерно 36 тысяч фунтов стерлингов в год (3,1 миллиона рублей).

Девушку признали самой обворожительным сантехником страны.





