Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской

Стало известно, что суд продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября.

Блогер стала фигурантом уголовного дела весной этого года. "Марафонщицу" обвиняют в неуплате налогов. По версии следствия, Елена Блиновская дробила доходы с продажи своих курсов, отправляя деньги на ИП родственников.

Блогера задержали при попытке сбежать из России. Суд посадил фигурантку уголовного дела под домашний арест. Вот уже несколько раз адвокаты "марафонщицы" пытались обжаловать это решение. На этот раз правозащитник, по данным Пятого канала, заявил, якобы Елена Блиновская больна.

При этом недуге, отмечает юрист, необходима физическая активность. Его подопечной необходимо проходить 13-15 тысяч шагов в день. Однако этот аргумент на суд не подействовал.

Как пишет RT, Елене Блиновской предстоит провести дома минимум еще три месяца. Ранее суд арестовал недвижимость блогера на сумму более чем 70 миллионов рублей, а также 50 банковских счетов.

Царьград напоминает, что создательница "Марафона желаний" не уплатила в казну налогов на сумму в почти миллиард рублей. После ареста Блиновская внесла в счет задолженности 30 миллионов рублей.