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В России хотят лицензировать деятельность риелторов

В России хотят лицензировать деятельность риелторов
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Законопроект предполагает создание единого реестра риелторов, а также определение их прав и обязанностей.

Очень часто гражданам, желающим приобрести или снять в аренду недвижимость, приходиться сталкиваться с недобросовестными посредниками, называющими себя риелторами. Их деятельность в России четко не отрегулирована, поэтому многие моменты остаются на совести компании.

К примеру, гражданам под видом риелтерских услуг зачастую могут подсунуть так называемые информационные. Неразборчивые клиенты подписывают договоры, не понимая, что на самом деле никто не гарантирует им найти жилье. Данная проблема заинтересовала народных избранников.

Депутаты хотят лицензировать деятельность риелторов. По данным газеты "Известия", соответствующий законопроект для внесения в нижнюю палату российского парламента подготовили члены ЛДПР. Документ предполагает регуляцию сделок с недвижимостью, а также устанавливает права и обязанности риелторов.

Как отмечает Пятый канал, в законопроекте также говорится о создании единого реестра агентов по недвижимости. Кроме того, депутаты предлагают установить ответственность для риелторов, которые передают клиентам ложную информацию.

Авторы документы отмечают, что на данный момент риелторы не несут реальной ответственности за невыполнение своей работы, а их деятельность очень трудно контролировать.

7 июня 2023, 12:40
Фото: pixabay.com
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