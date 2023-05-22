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Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта

Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта
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Названы категории граждан, которых могут освободить от взносов за капремонт.

Ни для кого не секрет, что собственники жилья в многоквартирных домах должны платить ежемесячные взносы за капитальный ремонт. Оказалось, что обязательными эти платежи являются не для всех. Существуют категории людей, которые могут быть освобождены от взносов полностью или их части.

Юрист Елена Кудерко перечислила категории граждан, которые могут не платить за капитальный ремонт, пишет телеканал 360. По словам эксперта, в первую очередь это касается людей, проживающих в домах, который был признан аварийным.

Кроме того, от платежей за капремонт освобождаются пожилые и малообеспеченные граждане, которые пользуются поддержкой государства. К ним относятся люди 80 лет и старше, проживающие одни или с родственниками, которые являются пенсионерами и инвалидами. Царьград отмечает, что в таком случае компенсация составит часть понесённых расходов пропорционально стандарту нормативной площади для человека, но какую-то сумму заплатить все же придется.

Также от части выплат могут быть освобождены владельцы, имеющие льготу на оплату жилья. Речь идет о ветеранах труда, участниках ВОВ, многодетных семьях и других категориях граждан.

22 мая 2023, 10:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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