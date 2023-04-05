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Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы

Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы
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Александр Ревва приобрел недвижимость в Дубае.

Не секрет, что многие звезды российской эстрады, зарабатывая деньги на родине, жить предпочитают в других странах. Разумеется, солидные гонорары позволяли им все это время приобретать недвижимость за границей, поэтому часть артистов в прошлом году с легкостью уехало. Популярный юморист Александр Ревва тоже не стал исключением.

Правда, элитной зарубежной недвижимостью шоумен обзавелся лишь в прошлом году. Он приобрел для семьи апартаменты в Дубае. Жилье комика располагается в престижном районе города, в одном из самых роскошных небоскребов Address Beach Residences.

К слову, элитная постройка пользуется огромной популярностью у россиян. Из окон небоскреба можно наслаждаться фантастическим видом на Персидский залив. Как выглядит конкретно квартира Александра Реввы, точно неизвестно. Юморист и его супруга выкладывают фото максим с видом на жилой комплекс.

Меж тем, в Сети можно найти фотографии схожих апартаментов в том же небоскребе, которые говорят лишь об одном – роскошь и еще раз роскошь. По данным СМИ, Александр Ревва выложил за новую недвижимость порядка 20 миллионов рублей.

Кстати, несмотря на санкции, отечественные бизнесмены стали еще богаче, заработав с начала года более 13 миллиардов долларов, уточняет портал VSE42.RU. А, к примеру, Вагит Аликперов, по данным издания URA.RU, за год прибавил десять миллиардов долларов.

Меж тем, патриарх Кирилл призывает россиян помогать нуждающимся. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

5 апреля 2023, 10:20
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарный отдых Александра Реввы

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