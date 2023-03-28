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Современные технологии строительства: плюсы и минусы

Современные технологии строительства: плюсы и минусы
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5 нестандартных решений для недвижимости.

Постепенно в России увеличивает количество домов, построенных по современным технологиям. Классические варианты с кирпичом, панелями или брусом уступают место нестандартным решениям.

Будущие собственники требуют строить быстро, выбирая экологически чистые материалы. Специалисты стремятся автоматизировать процессы и максимально упростить строительство недвижимости. Для этого применяются современные технологии.

В современном мире недвижимость можно даже не строить, а просто напечатать на 3D-принтере внушительных размеров. Достаточно просто залить необходимые материалы в устройство, чтобы всего через несколько дней получить дом.

Плюсом является не только скорость, о и возможность напечатать любую форму. Однако печатать можно только стены и только в сухую теплую погоду, к тому же без виброобработки в них могут остаться пустоты.

Дом из полимерных блоков по идее может собрать даже ребенок, ведь они практически не отличаются от кубиков "Лего". Технология предполагает производство из вторичного сырья, что весьма экологично, а для строительства не нужна техника. Однако есть и минусы: недвижимость придется дополнительно утеплять, к тому же блоки не выдержат тяжелых перекрытий.

Еще один экологичный вариант – CLT-панели, которые производятся из клееной древесины. Такие дома устойчивы к грибкам и насекомым, им даже не нужна отделка. Однако пожароопасность является существенным недостатком.

К слову, такая недвижимость совсем не подходит для русской зимы. Зато дома из соломенных блоков обладают отличной теплоизоляцией. Блоки просто приставляют друг к другу и прикручивают саморезами. Легкий материал позволяет возвести хоть шесть этажей. Увы, при попадании влаги дом просто сгниет.

На монолитном фундаменте можно возвести недвижимость с несъемной опалубочной системой. Минус всего один – дороговизна. Меж тем, технология позволяет сэкономить на материалах. Строительство ведется с помощью полых элементов с армированием, коммуникациями и утеплением. С их помощью дому придают форму, после чего заливают бетоном.

28 марта 2023, 02:10
Фото: Alejandro Mezza / Russian Look / www.globallookpress.com
Тинькофф Журнал✓ Надежный источник

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