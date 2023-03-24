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Высокие потолки в квартире: преимущества и недостатки

Высокие потолки в квартире: преимущества и недостатки
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Высокие потолки требуют дополнительных расходов.

Благодаря "сталинкам" – относительно массовой элитной недвижимости советской эпохи – высокие потолки стали считаться элементом роскошной жизни. На самом деле не существует четкого стандарта, однако, как правило, высоким потолок в квартире считается от трех метров.

В частном доме все еще проще, при желании собственника потолок можно поднять и на пять, и на шесть метров. Меж тем, при очевидных достоинствах у высоких потолков есть и недоставки. Прежде всего следует помнить, что они требуют дополнительных расходов.

Итак, высокие потолки позволяют увеличить пространство в квартире и количество солнечного света за счет высоких окон. К слову, большое количество естественного освещения позволяет меньше зависеть от окна при расстановке мебели.

Кроме того, высота потолков влияет на количество дизайнерских решений при составлении интерьера квартиры. Например, в комнате можно повесить массивную люстру. Также в помещении можно создать дополнительные зоны для хранения вещей.

Более значимым преимуществом высоких потолков является возможность организации второго уровня при фактическом сохранении площади квартиры. Особенно выгодно это смотрится в стиле лофт. Как правило, на втором уровне располагается спальная или рабочая зона.

Также высокие потолки добавляют воздуха в помещение. Однако здесь начинаются недоставки, потому что для обогрева таких комнат требуется больше энергии – растут коммунальные расходы.

Квартиры с высокими потолками сложнее и дороже обслуживать. Разумеется, и на отделку помещений придется потратить больше денег. Причем, речь идет не только об интерьерных решениях, но и о проводах и трубах, коих придется покупать больше.

Неочевидный недостаток – эффект колодца. Он характерен с для комнат с маленькой площадью и высокими потолками, например, для ванной. Нахождение в таких помещениях вызывает дискомфорт.

24 марта 2023, 10:40
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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