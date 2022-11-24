Где искать квартиры в ближнем Подмосковье

21% жилья реализуется в Ленинском округе.



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Больше всего новостроек в ближнем Подмосковье (в зоне до ЦКАД) реализуется в Ленинском городском округе, где сосредоточен 21% от всего первичного предложения. Здесь же совершается каждая пятая сделка с подмосковным жильем.



В Ленинском г.о. продажи ведутся в 17 проектах, в которых представлено 7,4 тыс. лотов общей площадью 339 тыс. кв. м. Средняя стоимость "квадрата" составляет 160 тыс. рублей – на 5% ниже, чем в среднем по области. С января средние цены в данной локации выросли на 21%.

Ленинский г. о., в состав которого входит Видное, пользуется спросом из-за близости к столице, развитому общественному транспорту и хорошей инфраструктуры. В самом Видном продажи ведутся в четырех новостройках. По три проекта реализуется в Развилке и Дрожжино.

Второе место по объему предложения новостроек занимает Люберецкий г.о., на долю которого приходится 14% от жилья в продаже, или 223 тыс. кв. м.

Замыкает тройку лидеров Одинцовский г. о. с долей 11%. Здесь в продаже находятся квартиры и апартаменты общей площадью 169 тыс. кв. м.