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Вторник 3 октября

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Флизелин или текстиль: строительный эксперт дал рекомендации по выбору обоев

Флизелин или текстиль: строительный эксперт дал рекомендации по выбору обоев
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Ошибки при выборе строительных материалов при чистовой отделке недвижимости чреваты существенными тратами. Строительный эксперт Федор Васильев дал рекомендации по выбору обоев.

По словам специалиста,, при ремонте жилой комнаты следует присмотреться к изделиям из экологичных материалов. Отделочные работы лучше проводить с использованием бумажных, деревянных или текстильных полотен, сообщает телеканал "360". Колоссальные преимуществ имеет и флизелин, отметил Васильев. Для кухни или прихожей эксперт посоветовал приобрести моющиеся обои — они надежнее и долговечнее при не самой аккуратной эксплуатации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

4 октября 2023, 02:03
Фото: Pixabay.com
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