Флизелин или текстиль: строительный эксперт дал рекомендации по выбору обоев

Ошибки при выборе строительных материалов при чистовой отделке недвижимости чреваты существенными тратами. Строительный эксперт Федор Васильев дал рекомендации по выбору обоев.

По словам специалиста,, при ремонте жилой комнаты следует присмотреться к изделиям из экологичных материалов. Отделочные работы лучше проводить с использованием бумажных, деревянных или текстильных полотен, сообщает телеканал "360". Колоссальные преимуществ имеет и флизелин, отметил Васильев. Для кухни или прихожей эксперт посоветовал приобрести моющиеся обои — они надежнее и долговечнее при не самой аккуратной эксплуатации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".