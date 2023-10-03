Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта

СМИ: На ЦИАН продают дом Евгения Пригожина в Геленджике

На ЦИАН появилось объявление о продаже двухэтажного дома на участке в 4 га в Геленджике. Предположительно, особняк принадлежал экс-главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей. По данным СМИ, на продажу также выставлен комбинат питания в Янино, Ленинградской области.