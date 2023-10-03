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Понедельник 2 октября

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Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта

Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта
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Многие допускают критические ошибки при ремонте, которые могут обернуться потерей больших сумм. Дизайнер интерьера Елизавета Агеенко предостерегла россиян от опрометчивой экономии.

Эксперт призвала не нанимать бюджетную строительную бригаду. Такие сотрудники несут ответственность за выполнение разводки отопления, сантехники и электросетей. Некачественное проведение данных работ чревато нарушением техники безопасности. Риск несут непосредственные жильцы квартиры, а также их соседи, передает телеканал "360".

3 октября 2023, 02:29
Фото: Pixabay.com
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