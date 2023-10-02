СМИ: На ЦИАН продают дом Евгения Пригожина в Геленджике

На ЦИАН появилось объявление о продаже двухэтажного дома на участке в 4 га в Геленджике. Предположительно, особняк принадлежал экс-главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

По данным СМИ, на продажу также выставлен комбинат питания в Янино, Ленинградской области. Якобы нового владельца ждет и участок на Рублевке общей площадью 1521 кв. м. Утверждается, что объекты принадлежали Пригожину.

При жизни предприниматель уже выставлял на продажу ряд своих активов, включая яхту Astondoa 122 GLX, комбинат питания и ресторан в Петербурге. Сам Пригожин объяснял свои действия необходимостью обязательных выплат бойцам ЧВК «Вагнер».

После смерти Пригожина на продажу был выставлен его личный четырехместный коммерческий вертолет Robinson R44 с бортовым номером RA 06226.