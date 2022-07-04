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Дом за миллион: Путин жестко наказал сбежавшую из России Брежневу

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Дом за миллион: Путин жестко наказал сбежавшую из России Брежневу

Российский особняк Веры Брежневой площадью 400 квадратных метров расположен в элитном подмосковном поселке "Миллениум Парк".
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После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса некоторые отечественные звезды решили уехать из нашей страны. Более того, часть из них и вовсе опустилась до уровня откровенно провокационных и недостоверных заявлений в адрес политического руководства и Армии России. Фейками отличилась и гражданка Украины Вера Брежнева.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Некоторых актеров, певцов, телеведущих и прочих кумиров общественности почему-то совершенно не смущал тот факт, что Россия им дала возможность заработать многомиллионные состояния и приобрести дорогую недвижимость. Они в одночасье предали и страну, и своих поклонников. Однако вопрос с имуществом сегодня остается открытым.

Российский лидер Владимир Путин всего одним указом жестко наказал и Веру Брежневу, и других артистов, не имеющих гражданство нашей страны. Президент РФ принял решение, что участники сделок по недвижимости, представляющие государства, которые ввели против России разного рода ограничения, перед подписанием договора купли-продажи должны получить разрешение специальной правительственной комиссии.

Об этом газете "Комсомольская правда" рассказал адвокат Сергей Романов. Из объяснения юриста можно сделать вывод, что звезды с иностранным гражданством, распространяющие фейки о России и, в частности, о спецоперации на Украине если и смогут продать свою недвижимость, то с огромным трудом.

Так, Вера Брежнева, которая сбежала из нашей страны в Италию, владеет элитным особняком. Ее дом расположен в Подмосковье, всего в 19 километрах от МКАД. Здание имеет площадь порядка четырех сотен квадратных метров. Имение певицы оценивается в один миллион долларов.

Вера Брежнева. Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 09:17 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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