Дом за миллион: Путин жестко наказал сбежавшую из России Брежневу

Российский особняк Веры Брежневой площадью 400 квадратных метров расположен в элитном подмосковном поселке "Миллениум Парк".

прочитано 402 раза

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса некоторые отечественные звезды решили уехать из нашей страны. Более того, часть из них и вовсе опустилась до уровня откровенно провокационных и недостоверных заявлений в адрес политического руководства и Армии России. Фейками отличилась и гражданка Украины Вера Брежнева.

Некоторых актеров, певцов, телеведущих и прочих кумиров общественности почему-то совершенно не смущал тот факт, что Россия им дала возможность заработать многомиллионные состояния и приобрести дорогую недвижимость. Они в одночасье предали и страну, и своих поклонников. Однако вопрос с имуществом сегодня остается открытым.

Российский лидер Владимир Путин всего одним указом жестко наказал и Веру Брежневу, и других артистов, не имеющих гражданство нашей страны. Президент РФ принял решение, что участники сделок по недвижимости, представляющие государства, которые ввели против России разного рода ограничения, перед подписанием договора купли-продажи должны получить разрешение специальной правительственной комиссии.

Об этом газете "Комсомольская правда" рассказал адвокат Сергей Романов. Из объяснения юриста можно сделать вывод, что звезды с иностранным гражданством, распространяющие фейки о России и, в частности, о спецоперации на Украине если и смогут продать свою недвижимость, то с огромным трудом.

Так, Вера Брежнева, которая сбежала из нашей страны в Италию, владеет элитным особняком. Ее дом расположен в Подмосковье, всего в 19 километрах от МКАД. Здание имеет площадь порядка четырех сотен квадратных метров. Имение певицы оценивается в один миллион долларов.