"Первое публичное выступление": стало известно о возвращении Урганта

Известный отечественный теле– и радиоведущий, актер Иван Ургант после начала специальной военной операции на Украине быстренько собрал чемоданы и уехал из России, чем породил множество слухов и критики в свой адрес, в том числе, от коллег по цеху. Поклонники шоумена и обозреватели светской хроники долгое время гадали, вернется ли он на родину и как сложится дальнейшая карьера телезвезды. Особенно фанатов интересовала судьба популярного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Сама программа сегодня не выходит в эфир, потому что Первый канал в период специоперации сменил сетку вещания, отказавшись от части развлекательных передач в пользу информационно-аналитических. Поговараивают, что до осени точно не стоит ожидать изменений. Однако Иван Ургант все еще остается востребованным ведущим.
Необоснованные и спорные высказывания артиста о нашей стране не лучшим образом повлияли на его каьеру. Меж тем, актер возвращается на сцену и, как минимум, получает приглашения на различные мероприятия.
Например, ему предложили выступить на благотворительном фуршете фонда "Друзья" в Царицыно. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил блогер Ариан Романовский.
"Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий", – написал он.
Также известно, что совместно с Иваном Ургантом на мероприятии выступит группа "Фрукты". Музыканты ранее принимали участие в съемках программы "Вечерний Ургант".