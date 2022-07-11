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"Вот это поворот": парень приютил у себя бомжа с помойки, а тот вышвырнул его на улицу
Житель Орска Владимир Ишутин снимает социальные ролики, помогая нуждающимся людям деньгами и продуктами. Время от времени он берет шефство над бомжами и дает им шанс исправиться. На народные пожертвования он покупает страждущим еду, вещи, водит их по врачам и оформляет документы.
Недавно парень получил нож в спину от своего подопечного-тезки. В 2021 году блогер встретил 63-летнего дядю Вову, который побирался на улице. Ишутин не бросил в беде бомжа с помойки и несколько месяцев по полной его обеспечивал.
Благодаря подписчикам, сердобольный Владимир купил для бедолаги комнату в общежитии, приютил его, сделал постоянную прописку и ремонт. Оформлять недвижимость на бомжа он не стал, остерегаясь мошенников. В целом при поддержке фанатов Ишутин сделал невероятное: из жалкого попрошайки дядя Вова превратился в цветущего старичка на всем готовом.
Однако через некоторое время бывший бездомный сорвал маску лицемерия и показал истинное лицо. Мужчина стал огрызаться на своего благодетеля, не брал трубку. А когда Ишутин заглянул в гости, дядя Вова грубо вышвырнул его на улицу: запретил блогеру приходить в комнату, в которой тот его прописал.
Экс-бомж обесценил труды Владимира и заявил, что больше не нуждается в его помощи, но жить на прежнем месте остается. Между тем выяснилось, что скандального старика "окрутила" сомнительная компания. Она шантажирует Ишутина и грозится подать в суд, чтобы блогер переписал комнату в 9 квадратов на дядю Вову.
Пользователи Сети со всей России шокированы этой историей о разделе имущества. Они надеются, что справедливость восторжествует. В телеграм-канале Владимира Ишутина разгорелись бурные обсуждения.
"Вот это поворот. Вся гниль наружу выползла. Уверенно себя ведет дядя Вова! Он теперь человек! Не бомж какой-то… можно и повыпендриваться!" — выразилась возмущенная публика.
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