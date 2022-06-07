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Малообеспеченные россияне получат шанс на улучшение жилищных условий

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Малообеспеченные россияне получат шанс на улучшение жилищных условий

Речь идет об арендных домах, которые могут стать ощутимой мерой соцподдержки для части россиян.
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Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект, который в перспективе даст шанс малообеспеченным гражданам улучшить свои жилищные условия. Этот документ в первую очередь касается тех россиян, которые не имеют права на получение жилья от государства как малоимущие, но и не могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Отмечается, что сейчас в России около 40% семей не имеют возможности делать регулярные взносы даже по льготным программам ипотеки, поэтому им приходится снимать жилье. Рынок аренды в свою очередь тоже далек от идеала.

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Новый законопроект призван активизировать строительство арендных домов и значительно смягчить требования к уже существующим наемным домам, где не менее 50% квартир должно сдаваться семьям с низкими доходами. Как пишет РИА ФАН, наемные дома появились у нас еще восемь лет назад, но популярным такое жилье так и не стало из-за ряда условий – всего по стране таких домов насчитывается около двух десятков.

Если требования к наемным домам будут смягчены, этой темой должны заинтересоваться предприниматели на условиях ГЧП. Как отмечает "Российская газета", если эта идея понравится бизнесу, шанс на улучшение жилищных условий появится у малообеспеченных семей примерно через 3-4 года – именно тогда появятся первые арендные дома. Полностью насытить российский рынок жильем такой категории удастся лишь лет через десять.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 11:22 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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