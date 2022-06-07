Малообеспеченные россияне получат шанс на улучшение жилищных условий

Речь идет об арендных домах, которые могут стать ощутимой мерой соцподдержки для части россиян.

прочитано 210 раз

Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект, который в перспективе даст шанс малообеспеченным гражданам улучшить свои жилищные условия. Этот документ в первую очередь касается тех россиян, которые не имеют права на получение жилья от государства как малоимущие, но и не могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Отмечается, что сейчас в России около 40% семей не имеют возможности делать регулярные взносы даже по льготным программам ипотеки, поэтому им приходится снимать жилье. Рынок аренды в свою очередь тоже далек от идеала.

Новый законопроект призван активизировать строительство арендных домов и значительно смягчить требования к уже существующим наемным домам, где не менее 50% квартир должно сдаваться семьям с низкими доходами. Как пишет РИА ФАН, наемные дома появились у нас еще восемь лет назад, но популярным такое жилье так и не стало из-за ряда условий – всего по стране таких домов насчитывается около двух десятков.

Если требования к наемным домам будут смягчены, этой темой должны заинтересоваться предприниматели на условиях ГЧП. Как отмечает "Российская газета", если эта идея понравится бизнесу, шанс на улучшение жилищных условий появится у малообеспеченных семей примерно через 3-4 года – именно тогда появятся первые арендные дома. Полностью насытить российский рынок жильем такой категории удастся лишь лет через десять.