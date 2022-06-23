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Спрос на аренду квартир снизился на 40%
В июне активность арендаторов на столичном рынке жилья значительно снизилась – на 40% по сравнению с показателями прошлых лет. Потенциальные наниматели сократили собственные бюджеты, стали требовательнее и активнее настаивают на скидках.
Летом прошлого года многие арендаторы переезжали с целью улучшения жилищных условий. Однако сейчас спрос в массовом сегменте ощутимо сместился в сторону самого доступного эконом-класса. При этом даже арендаторы с самыми скромными бюджетами обращают пристальное внимание на качество ремонта, бытовой техники, мебели и не торопятся выходить на сделку. Если год назад квартиры класса «эконом» сдавались в среднем за пять дней, то теперь время в экспозиции выросло до двух недель.
Предложение арендных квартир всего за месяц сократилось в два раза. После удешевления ипотеки многие собственники решили снова вернуться к идее продажи квартиры. Однако предложение все равно превышает текущий спрос в пять раз и позволяет арендаторам диктовать свои условия.
Абсолютное большинство арендаторов – 93% – надеются получить дисконт, причем в размере не менее десяти процентов. Около 65% владельцев соглашаются на скидки, средний размер которых составляет 5-10%.
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