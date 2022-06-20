Почему в России не стоит вкладываться в недвижимость

По мнению аналитика, недвижимость на данный момент – не лучший способ хранить свои сбережения.

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Эксперт объяснил, почему гражданам России не стоит вкладывать свои сбережения в недвижимость. Об этом сообщает информационный портал URA.RU.

По мнению Сергея Суверова, цены на жилье сейчас уж очень сильно выросли. При этом сами жилые помещения объективно не стоят тех денег, которые за них просят. Более того, впоследствии продажа жилплощади может затянуться на долгие годы, поэтому квартира не является ликвидным товаром. Также эксперт отмечает, что сдача квартиры в аренду тоже не принесет должного дохода. Так что Сергей предупредил, что он не советует держать свои сбережения в квартирах. Об это сообщает РИА ФАН.

По мнению аналитика, стоит присмотреться к инвестициям в ценные бумаги, стоимость которых сейчас упала. Так, по его мнению, акции отечественных компаний сейчас выигрывают, так как в последнее время прослеживается рост российской валюты.

Другой вариант – покупка иностранной валюты. Однако Суверов отмечает, что нужно учитывать тот факт, что выгоду это принесет только в долгосрочной перспективе. Этот момент важно учитывать при покупке долларов и евро.