Пресс-атташе ГК "КОРТРОС" вошла в ТОП-10 лидеров в сфере коммуникаций

Подведены итоги IX Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP-COMM 2022. Рейтинг составлен Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

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Руководитель управления пресс-атташе группы компаний "КОРТРОС" Ирина Опимах вошла в ТОП-10 руководителей. Их отметили за самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России.

ПО ТЕМЕ ГК "КОРТРОС" вошла в пятерку надежных застройщиков России

Также Опимах заняла 26-е место в рейтинге лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в РФ.

ГК "КОРТРОС" вошла в ТОП-20 лучших организаций в области корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.

ГК "КОРТРОС" занимается строительством недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды. Проектные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.

За все время компания построила 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий портфель будущих проектов "КОРТРОС" превышает девять миллионов "квадратов".

Девелопер входит десятку крупнейших застройщиков жилья в России. Рейтинг был составлен агентством RAEX-600.