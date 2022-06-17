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Пресс-атташе ГК "КОРТРОС" вошла в ТОП-10 лидеров в сфере коммуникаций
Руководитель управления пресс-атташе группы компаний "КОРТРОС" Ирина Опимах вошла в ТОП-10 руководителей. Их отметили за самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России.
Также Опимах заняла 26-е место в рейтинге лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в РФ.
ГК "КОРТРОС" вошла в ТОП-20 лучших организаций в области корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.
ГК "КОРТРОС" занимается строительством недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды. Проектные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.
За все время компания построила 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий портфель будущих проектов "КОРТРОС" превышает девять миллионов "квадратов".
Девелопер входит десятку крупнейших застройщиков жилья в России. Рейтинг был составлен агентством RAEX-600.
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