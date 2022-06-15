Застройщики нацелились на Дальний Восток

В поисках регионов с хорошим спросом на жилье.



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Группа ПИК анонсировала крупный проект в Хабаровске, инвестиции в который могут составить до 44 млрд рублей. Строительство жилого комплекса площадью 450 тыс. «квадратов» будет вестись совместно с застройщиком Dars Development. Общая площадь застройки – 67 га.



Выход группы ПИК на новый рынок связан с падением спроса на жилье во многих российских городах. На этом фоне застройщик вынужден искать регионы, где падение не столь ощутимо. Так, если в центральных регионах страны в апреле продажи жилья сократились на 54%, то в Хабаровске – примерно на треть.

Покупателей не смущает даже довольно высокая стоимость хабаровского жилья – в среднем 116 тыс. рублей за «квадрат». Драйвером спроса здесь выступает ипотека с господдержкой под 2%. Сразу после запуска этой программы спрос на жилье вырос на 83%.

Это не первый раз, когда ПИК решает привлечь партнера к реализации проекта. Так, ряд жилых комплексов в столице девелопер возводит совместно с Capital Group, в Чите – с ООО «Атолл», в Ярославле – с ГК «Фора».