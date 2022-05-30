Спрос на жилье в Москве упал на треть в мае 2022 года

Росреестр в апреле-мае 2022 года зафиксировал снижение количества сделок на первичном и вторичном рынке жилья. Покупательская активность продолжает падать.



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В Москве с апреля по май 2022 года зарегистрировано на 37,5% меньше сделок по сравнению с мартом этого же года. Почему так происходит? Что ждет рынок жилья в будущем?

Авторы "Базы знаний МБК" и "Топновостроек" рассказали, почему падает спрос на жилье в столице.

По каким причинам снижается спрос на жилье в новостройках?

Согласно данным Росреестра, количество сделок в годовом выражении сократилось на 35%. Основные причины снижения покупательской активности и сокращения количества сделок следующие.

Повышение ипотечных ставок.

Падение доходов населения.

Повышение ставки по льготной ипотеке.

Ипотечные ставки выросли из-за повышения ключевой ставки. Но Центральный банк снизил ставку с 20% в конце февраля до 11% в мае. Многие сейчас отложили сделки с недвижимостью не только на первичном, но и вторичном рынке жилья.

Основная масса сейчас ждет снижения ипотечных ставок, чтобы потом оформить кредиты на покупку жилья на более выгодных условиях. Согласно статистике Росреестра, количество ипотечных сделок в апреле 2022 года сократилось на 35,2% по сравнению с мартом. За год показатель упал на 38,3%. Те, кто планировал сохранить деньги в недвижимости, стали открывать вклады из-за повышения ставок.

Почему сократилось количество сделок на вторичном рынке?

Недвижимость на вторичном рынке чаще всего продают физические лица — владельцы жилья. Цены на квартиры выросли, поэтому продавцы не хотят упускать выгоду. Но многие уже сейчас готовы снижать цены из-за падения спроса, т. к. приходится продавать квартиру месяцами. Те, кто срочно продают квартиры, предлагают покупателям скидки до 15–20%.

С 2020 года стоимость жилья выросла почти на 60% во многих регионах страны. Но низкие ипотечные ставки и государственные программы были основными драйверами повышения спроса. А из-за увеличения ипотечных ставок и снижения дохода населения, многие отложили вопрос с улучшением жилищных условий.

Спрос на недвижимость в столице упал, поэтому и цены на вторичном рынке жилья в Москве упали на 1%. Тенденция продолжится, если не будет зафиксировано резкого повышения спроса. А спрос на квартиры увеличится только в случае дальнейшего снижения ипотечных ставок.

Стоит ли сейчас покупать жилье?

Покупать жилье точно стоит тем, кто проходит по условиям льготной ипотеке и планирует улучшить жилищные условия. При любом финансовом кризисе недвижимость остается ценным активом. Даже в случае резкого падения цен на жилье, стоимость квадратного метра все равно растет в долгосрочной перспективе.

Покупать квартиру сейчас или нет, зависит от ситуации человека. Предположим, если имеются свободные деньги, которые нужно сохранить, средства лучше вложить в покупку жилья на первичном или вторичном рынке. Желательно покупать квартиру в построенном доме и с отделкой, чтобы не тратить деньги на ремонт.

Недвижимость можно будет сдавать, и получать прибыль. А еще лучше, покупать строящееся жилье от надежных застройщиков на стадии котлована. На начальной стадии строительства компании продают недвижимость на 25–35% ниже.

По мере завершения строительства, цены на жилье растут, что и позволит заработать. Если покупаете недвижимость с привлечением ипотечных средств, лучше отложить сделку до середины или конца лета 2022 года, когда ставка по ипотеке станет более доступной.

Что ждет рынок столичной недвижимости?

В первой половине апреля 2022 года в основном фиксировались сделки по ранее одобренным кредитам. А уже в конце месяца сделки оформляли на новых условиях — повышенным ипотечным ставкам. По этой причине многие отказались от покупки недвижимости и решили подождать снижения ставки.

В конце мая 2022 года не регистрируется резкий спрос на жилье даже на фоне снижения ключевой ставки. Это связано с тем, что банки еще не скорректировали ипотечные ставки (на такую корректировку уходит 1–2 месяца).

С начала мая ставки по льготной ипотеке снизились до 9%, а ипотечные ставки без господдержки до 13,9%. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлены лимиты — до 12 млн руб., и до 6 млн руб. для остальных регионов. Многие ждут корректировки со стороны банков, поэтому летом стоит ждать повышения спроса.