Новости
Шаг назад: Евросоюз снял запрет на покупку недвижимости и ВНЖ для россиян
Евросоюз сделал шаг назад в вопросе санкций. Шестой санкционный пакет пришлось пересмотреть из-за просьб Кипра. Из списка санкций ЕС был вынужден исключить запрет на покупку россиянами недвижимости в Европе.
Эксперты уверены, что такие перемены обязательно оживят спрос россиян на покупку недвижимости в европейских странах, а также повысит интерес к программам ВНЖ, однако вернуть доверие к европейским активам будет по-прежнему трудно. Особенно это касается проблем с денежными переводами.
Некоторые россияне покупают недвижимость в Европе с целью инвестиций. Другие стремятся таким образом получить статус резидента, оформить второе гражданство или ВНЖ. В последнее время россияне стали стремиться продавать недвижимость в европейских странах в основном из-за недружественной политики.
Несмотря на санкции, интерес россиян к покупке европейской недвижимости есть. Особенно это популярно по инвестиционным программам. Ситуация осложняется лишь ограничениями по денежным переводам. Россияне сталкиваются с трудностями при открытии счетов для покупки недвижимости и переводом на них средств. Тем же, у которых открыты счета в других странах, намного проще.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза
Особенно это заметно в больших городах
Блогер раскошелилась
Застройщик объявил себя банкротом