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Шаг назад: Евросоюз снял запрет на покупку недвижимости и ВНЖ для россиян

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Шаг назад: Евросоюз снял запрет на покупку недвижимости и ВНЖ для россиян

В санкционный пакет внесли приятные для россиян корректировки.
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Евросоюз сделал шаг назад в вопросе санкций. Шестой санкционный пакет пришлось пересмотреть из-за просьб Кипра. Из списка санкций ЕС был вынужден исключить запрет на покупку россиянами недвижимости в Европе.

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Эксперты уверены, что такие перемены обязательно оживят спрос россиян на покупку недвижимости в европейских странах, а также повысит интерес к программам ВНЖ, однако вернуть доверие к европейским активам будет по-прежнему трудно. Особенно это касается проблем с денежными переводами.

Некоторые россияне покупают недвижимость в Европе с целью инвестиций. Другие стремятся таким образом получить статус резидента, оформить второе гражданство или ВНЖ. В последнее время россияне стали стремиться продавать недвижимость в европейских странах в основном из-за недружественной политики.

Несмотря на санкции, интерес россиян к покупке европейской недвижимости есть. Особенно это популярно по инвестиционным программам. Ситуация осложняется лишь ограничениями по денежным переводам. Россияне сталкиваются с трудностями при открытии счетов для покупки недвижимости и переводом на них средств. Тем же, у которых открыты счета в других странах, намного проще.

Недвижимость. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 июня 2022, 10:29 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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