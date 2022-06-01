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Станислав Киселев: Партнерство – катализатор изменения строительной отрасли
"Партнерство – это уникальный инструмент, за которым стоит масштаб и перспектива. Формируя партнерство в рамках своей команды, вы получаете новое качество персонала и организационную культуру. Выстраивая партнерские отношения со своими поставщиками, мы обеспечиваем управление себестоимостью и технологическое развитие отрасли. Ну и, наконец, создавая партнерства с девелоперами-коллегами, мы выходим на совершенно иной масштаб и совершенно иные скорости", – отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.
По его словам, в настоящее время порядка 200 девелоперов из 2205 строят больше 100 тыс. кв. м., а более 1500 застройщиков строят всего несколько домов. В текущих условиях данная ситуация будет переформатирована. "В условиях сегодняшней ситуации произойдут тектонические изменения в составе нашей отрасли. Что делать? Прежде всего, ориентируясь на наш опыт с нашими партнерами, открывать возможности и перспективы. Мы считали, что "КОРТРОС" лучше всех понимает Академический район в Екатеринбурге, пока не сделали первые шаги навстречу нашим партнерам. И они открыли нам новые перспективы. Мы не видели планки по вводу в эксплуатацию выше, чем 200 тысяч кв. метров в год. С партнерами мы, во-первых, расширили программу инвестиций в инженерной инфраструктуре в 2 раза, во вторых, рассчитываем на то, что в самое ближайшее время выйдем на ввод в эксплуатацию в 300 тыс. кв. м., то есть увеличим его на 50% за счет партнерства. Сегодня отрасль должна выйти с 90 млн. кв. м на 120 млн кв. м ежегодного ввода.. Если есть партнерство, то эти 30% для нас совершенно понятная, решаемая задача", – подчеркнул Киселев.
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