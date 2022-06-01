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Станислав Киселев: Партнерство – катализатор изменения строительной отрасли

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Станислав Киселев: Партнерство – катализатор изменения строительной отрасли

Три ключевых аспекта партнерских отношений назвал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев на форуме "Движение", где он стал одним из хедлайнеров деловой программы. Также он озвучил перспективы такого формата работы, продемонстрировав цифры и факты.
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"Партнерство – это уникальный инструмент, за которым стоит масштаб и перспектива. Формируя партнерство в рамках своей команды, вы получаете новое качество персонала и организационную культуру. Выстраивая партнерские отношения со своими поставщиками, мы обеспечиваем управление себестоимостью и технологическое развитие отрасли. Ну и, наконец, создавая партнерства с девелоперами-коллегами, мы выходим на совершенно иной масштаб и совершенно иные скорости", – отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

По его словам, в настоящее время порядка 200 девелоперов из 2205 строят больше 100 тыс. кв. м., а более 1500 застройщиков строят всего несколько домов. В текущих условиях данная ситуация будет переформатирована. "В условиях сегодняшней ситуации произойдут тектонические изменения в составе нашей отрасли. Что делать? Прежде всего, ориентируясь на наш опыт с нашими партнерами, открывать возможности и перспективы. Мы считали, что "КОРТРОС" лучше всех понимает Академический район в Екатеринбурге, пока не сделали первые шаги навстречу нашим партнерам. И они открыли нам новые перспективы. Мы не видели планки по вводу в эксплуатацию выше, чем 200 тысяч кв. метров в год. С партнерами мы, во-первых, расширили программу инвестиций в инженерной инфраструктуре в 2 раза, во вторых, рассчитываем на то, что в самое ближайшее время выйдем на ввод в эксплуатацию в 300 тыс. кв. м., то есть увеличим его на 50% за счет партнерства. Сегодня отрасль должна выйти с 90 млн. кв. м на 120 млн кв. м ежегодного ввода.. Если есть партнерство, то эти 30% для нас совершенно понятная, решаемая задача", – подчеркнул Киселев.

Фото: www.vk.com/kortros
Автор: 1 июня 2022, 09:25

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