Объявлено о снижении ставок по ипотеке в России

Рынок недвижимости в России стремительно меняется. Брать ипотеку становится выгодно.

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На рынок недвижимости активно влияет целый ряд факторов, в том числе внешних. Эксперты прогнозируют дальнейшую трансформацию, в частности на это влияет и внутренняя политика ЦБ.

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После уменьшения ключевой ставки ЦБ сразу на 300 базисных пунктов банки в России стали массово понижать ставки по ипотеке до 11% годовых. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщает Мир 24. С 27 по 31 мая по меньшей мере семь крупных банков изменили условия по ипотекам. В числе таких банков Сбер и ВТБ.

В среднем банки снижали ставки на 3 п.п. В итоге минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке и ВТБ достигла отметки 10,9%, в "Газпромбанке" – 10,8%, в "Открытии" – 10,79%. Несколько дней назад совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ставок.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку в России предлагают расширить на апартаменты. Сейчас этот вид жилья не попадает под данную программу. Льготную ипотеку можно получить только на жилые новостройки.

По мнению специалистов по недвижимости, такие меры положительно скажутся на отрасли в целом, но перед этим будет необходимо решить вопрос с правовым статусом апартаментов.