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Квадрат в "экономе" подорожал до 300 тысяч

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Квадрат в "экономе" подорожал до 300 тысяч

Такие цены зафиксированы в двух округах. На очереди еще один.
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На столичном рынке новостроек класса «комфорт» и «эконом» продолжается активный рост цен. Средняя стоимость кв. м превысила 300 тыс. рублей в двух округах – ЗАО и ВАО.

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В апреле средняя цена «квадрата» в ЗАО достигла 327 тыс. рублей. А в мае новостройки в ВАО подорожали до 302 тыс. рублей за кв. м. Запад столицы давно имеет статус престижной локации, а вот восточные районы не пользовались особой популярностью. Однако в последние годы в данной локации появилось много жилых комплексов рядом с парками, которые сразу заинтересовали покупателей.

Следующим на пути к трехсоттысячному рубежу оказался СВАО, где средняя стоимость «квадрата» составила 295 тыс. рублей. Тем более, что в этом округе новостройки дорожают быстрее всего – на 35% в годовом выражении.

Самые доступные проекты предлагаются в ЮЗАО, где средняя цена «квадрата» в начале мая составила 211 тыс. рублей.

Автор: 1 июня 2022, 11:56 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

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