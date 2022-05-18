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Только 5% застройщиков снизили стоимость жилья
Российские застройщики пока не готовы на массовые скидки, несмотря на ощутимое сокращение активности покупателей. Пока о снижении цен в своих проектах объявило только 5% девелоперов. Остальные застройщики делают ставку на доступную ипотеку, договариваясь о субсидировании с банками.
По словам директорам ГК «Этажи» Ильдара Хусаинова, спрос на новостройки ограничивает сразу ряд факторов: экономическая нестабильность, сокращение доходов, дефицит предложения на финальном этапе строительства и ожидание более низких ставок по ипотеке.
Кроме того, некоторые покупатели рассчитывают получить средства на покупку жилья в новостройке, продав квартиру на вторичном рынке. Однако продажи во вторичном сегменте значительно просели.
Объемы строительства жилья, напротив, продолжают расти. С января по апрель было построено 37,6 млн «квадратов», почти на 60% больше, чем годом ранее.
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