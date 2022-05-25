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Наценку на стройматериалы ограничат

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Наценку на стройматериалы ограничат

В рамках временного соглашения с участниками рынка.
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Правительство РФ намерено сдержать рост цен на стройматериалы, ограничив размер наценки. Ряд профильных ведомств получили проект соответствующего постановления от Минпромторга.

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Для стабилизации ситуации правительство планирует заключить временное соглашение с участниками рынка – производителями и поставщиками. Сейчас обсуждаются вопросы рентабельности, которые будут прописаны в соглашениях.

Резкий рост цен на стройматериалы начался еще в прошлом году, ускорившись текущей весной на фоне санкций. За март-апрель некоторые материалы подорожали на 70-80%. Из-за этого ряду застройщиков пришлось на время заморозить строительство или вообще отказаться от новых проектов.

Переносы сроков неизбежно скажутся на объемах ввода недвижимости. По итогам 2022 года ввод жилья может сократиться на 20-30%, коммерческих площадей – на 35-45%.

Автор: 25 мая 2022, 02:16 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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